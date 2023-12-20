نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ضيفا ثقيلا على حساب فريق مودرن فيوتشر، في تمام السادسة من مساء الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز فريق مودرن فيوتشر في اول جولتين بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي فيما خسر في الجولة الثالثة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر.

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن.

تصريحات علي الفيل

وأكد علي الفيل، لاعب فريق مودرن فيوتشر، على ضرورة الفوز بمباراة اليوم أمام إتحاد العاصمة الجزائري من أجل حسم الصعود للدور المقبل.

وقال الفيل خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: استعدينا بشكل جيد للمباراة، المدرب تحدث إلينا بأن لا بد على الفوز على حامل اللقب من أجل الوصول للنهائيات في تلك البطولة.