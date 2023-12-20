نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يان كوتو لـ " دوت الخليج الرياضي " أرغب في العودة للسيتي.. وعلاقتي جيدة مع جوارديولا.. وأتمني تتويجهم بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرازيلي يان كوتو، لاعب جيرونا الإسباني، لـ " دوت الخليج الرياضي" عن الفترة التي قضاها مع الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى إمكانية العودة لفريقه " الأم " مانشستر سيتي، وعلاقته مع بيب جوارديولا.

كوتو، الذي يمكنه اللعب في الدفاع وخط الوسط على الجانب الأيمن، موجود مع جيرونا منذ صيف 2022، حيث أصبح البرازيلي لاعبًا رئيسيًا للفريق وأحد أبرز نجوم الدوري الإسباني في النصف الأول من الموسم.

وفي الموسم الحالي، شارك اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في 16 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا وقدم ستة تمريرات حاسمة.

تصريحات كوتو للفجر الرياضي

وخلال تصريحاته لـ " دوت الخليج الرياضي " انفتح كوتو على المنافسة هذا الموسم على لقب الليغا، بعد تصدر جدول ترتيب البطولة الإسبانية بعد مرور 17 جولة حتى الآن.

وقال كوتو:" لدينا مجموعة جيدة وطموحات كبيرة، لم نكن نتوقع تلك البداية، ولكن لدينا حلم كبير نعيشة الآن، ونسعى لإنهاء البطولة في مركز أوروبي ".

وأضاف:" ميشيل سانشيز يوجهنا نحو التقدم للأمام، ولدينا فلسفتنا الخاصة، لم نكن نحلم بتلك البداية، لكن الآن نحن داخل الحلم ".

كوتو

وأشارت عديد التقارير الصحفية مؤخرًا، إلى إمكانية عودة كوتو لفريق مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب البرتغالي يحظى بأعجاب المدرب بيب جوارديولا.

وأكد كوتو لـ " دوت الخليج الرياضي " رغبته في العودة مرة أخرى لمانشستر سيتي، ولكن لديه مخاوف كبيرة بشأن اللعب أساسيًا.

كوتو وجوارديولا

وقال:" منذ رحيلي عن مانشستر سيتي بدأت العمل على عودتي مرة أخرى، لدي طريقة لعب مشابهه لما يحتاجه المدرب، ولكن هناك عديد النجوم داخل صفوف الفريق وهو ما قد يعيق مشاركتي بشكل أساسي ".

وأشار " آمل حاليًا في النجاح مع جيرونا من خلال تحقيق أهداف الموسم، والقرار النهائي سيكون لإدارة مانشستر سيتي ".

وتابع كوتو تصريحاته بالاشارة إلى علاقته مع بيب جوارديولا:" بيب تواصل معي مؤخرًا طالبني بالتركيز، كما أشاد بالأداء الذي نقدمه في الليغا هذا الموسم، أتمني العمل معه هو لديه فلسفة خاصة في كرة القدم ".

يان كوتو

واختتم لاعب جيرونا تصريحاته متمنيًا تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية:" وصول مانشستر سيتي للبطولة ناتج لمجهود الإدارة واللاعبين والمدرب طوال الفترة الماضية، أتمنى لهم التتويج باللقب الأول في تاريخهم ".