نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز التنزاني يسحق ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغانى ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا بفوز يانج أفريكانز التنزاني برباعية دون رد.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 33 أحرز باكوم زوزوا الهدف الأول لنادي يانج أفريكانز التنزاني لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 61 باكاري موامينيتو الهدف الثاني لنادي يانج أفريكانز التنزاني وفي الدقيقة 66 أحرز مدثير يحيي الهدف الثاني لنادي يانج أفريكانز لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد.

ترتيب الفريقين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي يانج أفريكانز التنزاني إلي 5 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي ميديما الغاني عند نقطتين في المركز الرابع.

موعد مباراة يانج أفريكانز التنزاني القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يانج أفريكانز التنزاني لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في شهر فبراير من العام القادم.