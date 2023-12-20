الموج للجولف يستضيف الجولة النهائية لكأس أودي كواترو

وقع الاختيار على الموج للجولف لاستضافة الجولة النهائية لكأس أودي كواترو في نسخته الثالثة والثلاثين من العاشر وإلى الثالث عشر من نوفمبر، لينضم بذلك إلى قائمة الملاعب المرموقة التي استضافت الجولة النهائية لأكبر بطولة جولف للهواة في العالم تشمل 83 دولة و470 مسابقة و50,000 لاعب. وقد بلغ عدد الفرق التي تأهّلت للجولة النهائية 31 فريقًا من اللاعبين الذكور والإناث يمثلون 29 دولة مقسمةً إلى مجموعتين.

وكانت اليابان قد تصدرّت المجموعة «أ» بـ 76 نقطة قوية، فيما تقدّمت أستراليا على المجموعة الثانية بـ «80» نقطة، تليهما سويسرا في المجموعة «أ» بـ 59 نقطة وإيطاليا في المجموعة «ب» بـ 68 نقطة، ومثّل سلطنة عُمان كل من لين كيسي وداني رينيهان.

وتعليقًا على هذه الاستضافة، قال ناصر الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: «يأتي اختيار الموج للجولف لاستضافة الجولة النهائية لكأس أودي كواترو في نسخته الثالثة والثلاثين انعكاسًا لما نحظى به من اعتراف دولي، فملعبنا مصنف ضمن أفضل ملعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أننا ضمن أفضل 100 ملعب في العالم، ويعتبر هذا القرار بمثابة فصل جديد في تاريخ السياحة الرياضية في السلطنة، ما يرفع سقف طموحات السلطنة في القطاع الرياضي إقليميًا وعالميًا.»

وأضاف: «يسعدنا للغاية أن نستقبل الفرق من جميع أنحاء العالم في الموج للجولف، وأن نساهم في الترويج لما تتمتع به السلطنة من مقومات ساحرة وحسن ضيافة وتقاليد عريقة.»

ومن جهته، قال دومينيك كينيل، مسؤول التسويق الرياضي الدولي بشركة أودي إيه جي: «عندما طُلب منّا تحديد مكان تنظيم نهائي كأس أودي كواترو، وقع اختيارنا على الموج للجولف بعد زيارتنا الأولى مباشرةً، فالملعب يحظى بصيانة جيدة ويضم ممرات تفوق التوقعات، إلى جانب ما يتميّز به من بيئة هادئة وما يشتهر به الشعب العُماني من حسن ضيافة ودفء استقبال، ما سيجعلها تجربة استثنائية للغاية.»

تضم هذه البطولة – التي تُعقد كل عام بمشاركة مالكي سيارات أودي – 600 جولة نهائية وطنية في جميع أنحاء العالم، والتي تؤهل الفائزين بها لتمثيل بلادهم في الجولة النهائية العالمية، وقد شهدت البطولة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الجولات واللاعبين المشاركين فيها من جميع أنحاء العالم منذ عام 1991، ما يعكس شعبيتها المتنامية حول العالم.