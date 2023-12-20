فـي ختام كأس جلالته للهوكي .. صحار يتوج بلقب المسابقة على حساب أهلي سداب

تصوير ــ سعيد البحري:

توِّج نادي صحار بلقب النسخة الـ53 لمسابقة كأس جلالة السلطان للهوكي للموسم 2023، بعد فوزه على نادي أهلي سداب الذي حلَّ وصيفا للمسابقة بنتيجة 4/‏ 2 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الاول على أرضية ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وأقيمت المباراة النهائية برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وأسرة الاتحاد العماني للهوكي، وجماهير غفيرة حضرت اللقاء. وجاء تأهل ناديي أهلي سداب وصحار لنهائي المسابقة في نسختها الـ53 بعد فوز أهلي سداب على نادي صلالة 2/‏ 1 في لقاء مثير بين الفريقين، قبل أن تحسم خبرة أهلي سداب النتيجة لصالحه، من جانبه تأهل نادي صحار للمباراة النهائية وذلك بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة 4/‏5.

المباراة النهائية شهدت منافسة كبيرة بين لاعبي الفريقين وخاصة في شوطها الأولى؛ حيث حاول أهلي سداب فرض خبرته التراكمية لدى لاعبيه، إلا أن صحار لم يقف مكتوف الأيدي وحاول هو الآخر الوصول إلى مرمى أهلي سداب، وفي الشوط الثاني استطاع صحار التقدم من ضربة جزائية عبر لاعبه أحمد النوفلي، بينما عمل لاعبو أهلي سداب على معادلة النتيجة، وقبل نهاية اللقاء بعشرين ثانية فقط تمكن لاعب أهلي سداب رشد الفزاري من تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 1/‏ 1، قبل أن يحسم صحار اللقب بالفوز بالضربات الترجيحية 4/‏ 2.

أدار المباراة النهائية طاقم تحكيم دولي مكون من الحكم الدولي خميس البلوشي والحكم الدولي الهندي شيخ جافيد، أما حسين الحسني فهو الحكم الاحتياطي، بينما حكم تقنية الفيديو المساعد «الفار» خليل البلوشي، وتكوَّن فريق القضاة من عوض ريحان قاضي التسجيل، وعبدالله الحراصي قاضي التوقيت، أما أحمد الحضرمي فكان مشرفا فنيا على المباراة.

من جانب آخر حصد نادي النصر المركز الثالث في المسابقة وذلك بعد فوزه على نادي صلالة في اللقاء الذي جمع الفريقين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد فوزه على النصر بنتيجة 3/‏ 2.