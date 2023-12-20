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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم البرازيلي الشاب إندريك مهاجم بالميراس، أن تشيلسي وباريس سان جيرمان هما الناديان اللذان أرادا التعاقد معه قبل أن يختار الانضمام إلى ريال مدريد.

إندريك: رفضت تلك الأندية من أجل ريال مدريد

وأشار إندريك أيضًا أنه نظر جديًا في الانضمام إلى تشيلسي، لكنه في النهاية كان قلبه متوقفًا على الانتقال إلى ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد قد وافق على دفع مبلغ ضخم قدره 52 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا، والذي لا يمكنه إكمال الصفقة حتى يبلغ 18 عامًا في منتصف يوليو الصيف المقبل.

وقال إندريك لصحيفة " ذا أتلتيك ": "في مرحلة ما، كان هناك الكثير من الحديث عن إيرلينج هالاند وكيليان مبابي لريال مدريد، وكان ذلك عندما كان هناك اهتمام قوي من تشيلسي وباريس سان جيرمان".

وأشار "بالطبع، إنهم فرق كبيرة ومهمة، أنا مهتم جدًا بهم وسيكونون خيارات ممتازة ".

وتابع "لقد انجذبت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ومدينة لندن وحقيقة أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المهيمنة اقتصاديًا في العالم ".

واستمر: "ومن الواضح أن تشيلسي علامة تجارية قوية فازت بدوري أبطال أوروبا مرتين ".

واختتم "لقد قيل لي أن المطر يهطل بغزارة في لندن، لكن ذلك لن يمثل مشكلة، لأنه، كما كان والدي يقول، كنت دائمًا أحب اللعب تحت المطر. لكنني أوضحت دائمًا لوكيل أعمالي أن حلمي هو ريال مدريد ".

