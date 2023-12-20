بأمر تشافي.. برشلونة يصارع كبار أوروبا على منبوذ السيتي

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أحمد جودة - القاهرة - دخل برشلونة الإسباني سباق الحصول على خدمات كالفين فيليبس المنبوذ من مانشستر سيتي، والذي يقع أيضًا على رادار نيوكاسل يونايتد ويوفنتوس.

برشلونة يصارع كبار أوروبا على منبوذ السيتي

وفقًا لموقع " فيشاجيس" فإن برشلونة واحد من ثلاثة أندية تستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي كالفين فيليبس في يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يغادر فيليبس ملعب الاتحاد الشهر المقبل بحثًا عن المزيد من الدقائق، وذلك بهدف ضمان مكان ضمن تشكيلة جاريث ساوثجيت في بطولة أمم أوروبا 2024، بعد أن لم يتمكن من الحصول على مكان في تشكيل بيب جوارديولا خلال 18 شهرًا منذ وصوله من ليدز يونايتد مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

بدأ نجم إنجلترا مباراة واحدة فقط من مبارياته الثماني مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وامتنع جوارديولا عن استبعاد خروج اللاعب الدولي الإنجليزي في منتصف الموسم، والذي لعب ما يزيد قليلًا عن 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أربع مباريات هذا الموسم.

واعتذر المدرب الإسباني مؤخرًا للاعب البالغ من العمر 28 عامًا لعدم لعبه بشكل متكرر كما كان يود.

ويعد نيوكاسل يونايتد واحد من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات لاعب الوسط، ليكون بديلًا مؤقتًا لساندرو تونالي وسط حظره لمدة 10 أشهر، بينما تم ربط بايرن ميونيخ أيضًا بخطوة محتملة.

في الوقت ذاته يعمل يوفنتوس أيضًا بجد لإحضار اللاعب الإنجليزي إلى تورينو لتعزيز لقب الدوري الإيطالي وفتح محادثات مع مانشستر سيتي حول خطوة محتملة، حيث يُعتقد أن اللاعب منفتح على تجربة جديدة ومن المتوقع أن يرحب بالانتقال إلى الدوري الإيطالي.

ومع ذلك، تواصل السيدة العجوز النضال من أجل موازنة الدفاتر، لذلك لن يتمكنوا من تحمل أي شيء أكثر من مجرد إعارة في هذه المرحلة.

ولكن وفقًا للمصدر المذكور أعلاه فإن برشلونة قد دخل في السباق، على الرغم من الموقف الصعب الذي يعيشه النادي الكتالوني بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف.

مع ذلك فإن برشلونة بحاجة كبيرة للاعب جديد في خط الوسط، بعد تعرض بابلو جافي لقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه حتى نهاية الموسم.