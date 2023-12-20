عاجل.. تشافي يعلن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ألميريا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني 20232024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وألميريا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، سيرجي روبيرتو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جواو فيليكس

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وألميريا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا 3 beIN sports HD، بتعليق المعلق القطري خالد الحدي.