نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من "الأندية" على عدم مشاركة الأهلي في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي، اليوم الأربعاء الموافق الـ20 من ديسمبر 2023، على إعلان النادي الأهلي عدم مشاركته في بطولة كأس الرابطة للموسم الجاري.

وأرسلت الرابطة ردا رسميا إلى الأهلي تسلمها خطاب يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.

وقالت رابطة الأندية إنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الإشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام (دوري "nile".