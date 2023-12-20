نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم التأهل إلى دور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل أمام ساجرادا الأنجولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد 11 نوفمبر بأنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



بدأت أحداث اللقاء بضغط من جانب لاعبي الزمالك على نظيره ساجرادا، في محاولة لإحراز هدف مبكر والسيطرة على مجريات اللقاء، ولكن دون جدوى.



وحاول لاعبي الفارس الأبيض، في الضغط لإحراز هدف الفوز خلال أحداث الشوط الثاني، ولكن لم تكلل أي محاولة بالنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.



مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية



وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.



وبهذا التعادل ضمن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي حيث يحلق في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.



ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 10 نقاط.

2- أبو سليم الليبي 6 نقاط

3- ساجرادا الأنجولي 4 نقاط

4- سوار الغيني 0 نقاط.