نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فولفسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ هن التشكيل الأساسي لمواجهة فولفسبورج بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني.



ويحافظ توخيل على تشكيل الفريق البافاري الذي فاز به على شتوتجارت بثلاثية نظيفة مفضلا وضع أليكس بافلوفيتش في وسط الملعب رفقة جمال موسيالا ورافاييل جيريرو.



ويقود هاري كين هجوم بايرن ميونخ رفقة توماس مولر وليروي ساني.



وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: لايمر - أوباميكانو - مين جاي - ديفيز

الوسط: موسيالا - جيريرو - بافلوفيتش

الهجوم: توماس مولر - هاري كين - ليروي ساني