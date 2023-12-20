نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية (موقف صلاح) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لفريقه، لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

وستقام بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت ، في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، على ملعب أنفيلد، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى: كليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، فيرجل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارا إيندوا، كيرتس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم هارفي إليوت، كودي جاكبو، داروين نونيز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد وست هام عبر قناة beIN Sports 1HD.