نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تلبي دعوة القنصل المصري في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت بعثة النادي الأهلي على تلبية دعوة القنصل العام المصري في جدة، أحمد عبد المجيد، على العشاء مساء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

واستقبل القنصل المصري وفد النادي الذي جاء على رأسه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، في حضور الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، ودار حديث ودي حول استعدادات الفريق لمواجهة أوروا الياباني في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية بالبطولة.

ومن جانبه حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، على توجيه الشكر إلى القنصل العام المصري بجدة على دعوته الكريمة، مؤكدين أن النادي الأهلي يثمن الجهود الكبيرة التي قام بها منذ اليوم الأول لتسهيل مهمة الفريق، وكذلك توفير كافة سبل الراحة للجماهير خلال المباريات التي خاضها الفريق.

وشدد الخطيب على أن الخارجية المصرية قامت بجهود كبيرة وكان لها دور ملموس في توفير الأجواء المناسبة للبعثة طوال فترة إقامتها في السعودية.

وفي ختام الزيارة، قدم الكابتن محمود الخطيب درع وعلم وفانلة الفريق إلى القنصل العام المصري في جدة السفير أحمد عبد المجيد، والسفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية السابق، والقنصل التجاري أسامة باشا، والأستاذ فوزي الزامل مدير مكتب القنصل العام، ومحمد فايز الغباري مدير المراسم، والأستاذة تغريد خضر سكرتيرة القنصل العام المصري في جدة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة مع البعثة طوال الأيام الماضية، بجانب كل من الدكتور سعيد يحيى رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية، والأستاذ عبد الوهاب توفيق نائب رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية.



موعد مباراه الأهلي وأوروا رد ديماندوز الياباني في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أوروا رد ديماندوز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجده.