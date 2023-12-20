نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يهزم ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا مهمًا أمام نظيره ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، وذلك في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني 20232024.

ويحتل برشلونة بعد هذا الفوز المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يتذيل فريق ألميريا الترتيب برصيد 5 نقاط، بعد التعادل في خمس مباريات وخسارة ثلاثة عشر مبارة.

أحداث مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني

سجل رافينيا دياز أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 33، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ألميريا، نفذها إلكاي جوندوجان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالد أراوخو برأسية، تصدى لها الحارس لويس ماكسيميانو ليتابعها رافينيا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل ليوناردو بابتيستاتو لصالح فريقه ألميريا في الدقيقة 41، بعد تمريرة من سيرجيو أريباس، جعلت زميله بابتيستاتو في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس بينيا وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز سيرجي روبيرتو الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 60، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ألميريا، نفذها رافينيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روبيرتو برأسية رائعة من على القائم الأول، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن إدغار جونزاليس من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح ألميريا في الدقيقة 71، بعد ركلة حرة نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس بينيا من إمساكها بشكل صحيح لتسقط من يده فوجدت متابعة من جونزاليس الذي سدد كرة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت المرمى الخالي.

ونجح سيرجي روبيرتو في تسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 82، بعد تمريرة رائعة من روبرت ليفاندوفسكي إلى زميله روبيرتو الذي استقبلها بفخذه الأيسر ثم سدد كرة أرضية بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في منتصف المرمى.