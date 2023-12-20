برشلونة يفلت من كمين ألميريا في الليغا
حقَّق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه ألميريا 3 - 2 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، "الليغا".
وبادر رافينيا التسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 33، لكن ليو بابتيستا أدرك التعادل لألميريا في الدقيقة 41.
وتقدم برشلونة مجددا بهدف عن طريق سيرجي روبرتو في الدقيقة 60، غير أن إدغار غونزاليس منح التعادل مرة أخرى لألميريا في الدقيقة 71.
وتقمص سيرجي روبرتو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 83، ليقود فريق المدرب تشافي هيرنانديز للتمسك بآماله في المنافسة على المقدمة.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثاني فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق 6 نقاط خلف جيرونا (المتصدر)،و4 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، اللذين سيقابلان ريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس الخميس خارج ملعبيهما.
في المقابل، توقف رصيد ألميريا، الذي تكبد خسارته الـ13 في المسابقة هذا الموسم مقابل 5 تعادلات، عند 5 نقاط في قاع الترتيب.
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