نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد ألميريا اليوم الأربعاء 20-12-2023 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة برشلونة وألميريا بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

افتتح رافينيا دياز أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 33، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ألميريا، نفذها إلكاي جوندوجان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رونالد أراوخو برأسية، تصدى لها الحارس لويس ماكسيميانو ليتابعها رافينيا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل ليوناردو بابتيستاتو لصالح فريقه ألميريا في الدقيقة 41، بعد تمريرة من سيرجيو أريباس، جعلت زميله بابتيستاتو في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس بينيا وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل سيرجي روبيرتو الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 60، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ألميريا، نفذها رافينيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روبيرتو برأسية رائعة من على القائم الأول، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن إدغار جونزاليس من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح ألميريا في الدقيقة 71، بعد ركلة حرة نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس بينيا من إمساكها بشكل صحيح لتسقط من يده فوجدت متابعة من جونزاليس الذي سدد كرة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت المرمى الخالي.

وأحرز سيرجي روبيرتو الهدف الثالث لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 82، بعد تمريرة رائعة من روبرت ليفاندوفسكي إلى زميله روبيرتو الذي استقبلها بفخذه الأيسر ثم سدد كرة أرضية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.