نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة نهائي مونديال العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تقام في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة جدة.

وأسندت قيادة المباراة الحكم البولندي سيمون مارشينياك، والذي يدير المباراة الثانية في البطولة.



وكان البولندي قد أدار مباراة الاهلي وفلومينيسي البرازيلي في نصف النهائي، والذي تفوق فيها الأخير على بطل افريقيا بثنائية نظيفة.

موعد مباراة نهائي مونديال الاندية

وتقام المباراة بين الفريقين، الجمعة المقبلة الموافق الثاني والعشرون من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في تمام الثامنة مساء.

وتأهل مانشستر سيتي بعد الفوز على حساب أورورا الياباني، بثلاثية نظيفة، بينما تأهل فلومينيسي قد تأهل على حساب الاهلي بثنائية نظيفة.



ويعد ريال مدريد هو حامل اللقب الأخيرة لمونديال العالم للاندية، والذي أقيم في المغرب بداية العام الحالي بعد الفوز على الهلال السعودي بخماسية مقابل 3 أهداف للزعيم الاسيوي.

القنوات الناقلة لنهائي مونديال الاندية 2023

وتنقل مباراة مانشستر سيتي الانجليزي، وفلومينيسي البرازيلي عبر مجموعة قنوات السعودية SSC الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.