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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام ألميريا مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وتمكنت كتيبة تشافي هيرنانديز من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، سجل أهداف برشلونة كل من رافينيا "هدف"، سيرجيو روبيرتو "هدفين" في الدقائق 33 و60 و82، فيما أحرز هدفي ألميريا الثنائي ليوناردو بابتيستاتو وإدغار غونزاليس في الدقيقتين 41 و71.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام ألميريا

ويحتل جيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، فيما يأتي غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

1- جيرونا: 44 نقطة.

2- ريال مدريد: 42 نقطة.

3- برشلونة: 38 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 35 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو: 32 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 30 نقطة.

7- ريال بيتيس: 27 نقطة.

8- خيتافي: 26 نقطة.

9- لاس بالماس: 25 نقطة.

10- فالنسيا: 23 نقطة.

11- رايو فاليكانو: 20 نقطة.

12- أوساسونا: 19 نقطة.

13- إشبيلية: 16 نقطة.

14- ألافيس: 16 نقطة.

15- فياريال: 16 نقطة.

16- مايوركا: 15 نقطة.

17- قادش: 14 نقطة.

18- سيلتا فيجو: 13 نقطة.

19- غرناطة: 8 نقاط.

20- ألميريا: 5 نقاط.