نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز أمام ألميريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق مشاهدة البلوجرانا في معرفة موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز أمام ألميريا بنتيجة 3-2 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الليجا.

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز أمام ألميريا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره لاس بالماس يوم الخميس 4-1-2024 على ملعب "دي جران كاناريا"، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ولاس بالماس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد لاس بالماس يوم الخميس 4-1-2024، عبر قنواتها.