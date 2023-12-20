انت الأن تتابع خبر تأهل مانشستر سيتي لنهائي العالم للأندية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على أوروا رد دايموندز الياباني 3 – صفر يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في جدة.



وسجل ماريوس هوبيرتون لاعب أوروا ريدز هدف تقدم مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52، وبعد 7 دقائق سجل برناردو سيلفا الهدف الثالث لمانشستر سيتي.



وسيواجه سيتي فريق فلومينينسي البرازيلي في النهائي بعدما تجاوز الأخير الأهلي المصري بهدفين دون رد الاثنين ضمن منافسات الدور قبل النهائي .