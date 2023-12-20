انت الأن تتابع خبر مغير السرحان يفوز على السلط بدوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز فريق مغير السرحان على نظيره السلط، الأربعاء، في الأسبوع الأخير من ذهاب المحترفين لكرة القدم. وتفوق مغير السرحان بهدفين مقابل هدف سجلهما سامر خانكان ومحمد الجوهري، فيما سجل هدف السلط الوحيد محمود جمال.

وبهذا الفوز رفع مغير السرحان رصيده الى 11 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد السلط عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وتختتم منافسات الأسبوع الحادي عشر يوم الخميس بلقاء معان مع الأهلي، والرمثا مع الجليل.