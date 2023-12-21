نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح بايرن ميونخ في خطف ثلاث نقاط مهمة من فولفسبورج بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف من توقيع مولر وهاري كين للفريق البافاري بينا سجل أرنولد هدف فولفسبورج وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني.



بهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الدوري الألماني برصيد 38 نقطة بينما يحتل فولفسبورج المركز التاسع برصيد 19 نقطة.



بدأت المباراة بهجمات من بايرن ميونخ على مرمى فولفسبورج كانت أخطرها في الدقيقة الناسعة من عمر المباراة عندما أطلقهاري كين نجم بايرن ميونخ تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء باتجاه مرمى فولفسبورج ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.



واصل لاعبو بايرن ميونخ سيطرتهم على مجريات اللعب وأضاعوا فرصتين محققنين.



شهدت الدقيقة 33 أول أهداف المباراة عندما سدد توناس مولر قذيفة صاروخية تسكن سباك مرمى فولفسبورجوتعلن عن أول أهداف المباراة.



في الدقيقة 43، سجل هاري كين نجم بايرن ميونخ ثاني أهداف اللقاء عندما تابع تمريرة سحرية من توماس مولر ليطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لحارس فولفسبورج.



في الدقيقة 46، مرر يواكيم ميلي نجم فولفسبورج تمريرة قصيرة مربعة إلى زميله ماكسيميليان أرنولد (فولفسبورج) الذي سدد الكرة مباشرة في الجانب الأيسر لمرمى بايرن ميونخ لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف.



في الشوط الثاني، حاول فولفسبورج تعديل النتيجة وكاد يحرز هدف في الدقيقة 59 عن طريق روجيريو الذي أطلق قذيفة في الجبهة اليمنى ولكن تصدى لها مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ.



في الدقيقة 74، كاد هاري كين يسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لبايرن ميونخ عندما استلم تمريرة وسجل تسديدة متوسطة في منتصف مرمى فولفسبورج ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.



حاول لاعبو الفريقين زيادة عدد الأهداف ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف لفولفسبورج.