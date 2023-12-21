باريس سان جيرمان يحقق الانتصار بثلاثية مقابل هدف على ميتز

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام ميتز والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية

وحقق باريس سان جيرمان الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد لفريق ميتز ليواصل الحفاظ على الصدارة.

فوز وصدارة برعاية كليان مبابي

بداية تسجيل الأهداف، كانت من جانب باريس سان جيرمان، والذي سجل لاعبه فيتور فيريرا هدف الفريق الأول في الدقيقة40.

وفي الشوط الثاني زار نجم باريس كليان مبامبي شباك خصمه بهدف ثان في الدقيقة 60 ليضاعف الازمة على ميتز.

وعلى الرغم من التأخر لم يرفع ميتز راية الاستسلام، بل سجل هدف أول في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، عن طريق ماثيو أودول.

لكن فرحته لم تدوم سوى عشر دقائق فقط، ليؤكد كليان فوز فريقه بهدف في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة بات باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 40 نقطة، بينما ميتز عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان الذي خاض به اللقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماركينيوس كوريا – سكرينيار – بيريرا.



الوسط: زائير إيمري – فيريرا – أوجارتي – لي جانج.



الهجوم: باركولا – كليان مبابي – كولو مواني