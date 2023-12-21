نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. برشلونة يفوز بشق الأنفس والزمالك يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية ورابطة الأندية ترد على اعتذار الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

برشلونة يهزم ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا مهمًا أمام نظيره ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، وذلك في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني 20232024.

ويحتل برشلونة بعد هذا الفوز المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يتذيل فريق ألميريا الترتيب برصيد 5 نقاط، بعد التعادل في خمس مباريات وخسارة ثلاثة عشر مبارة.

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بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج في الدوري الألماني



نجح بايرن ميونخ في خطف ثلاث نقاط مهمة من فولفسبورج بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف من توقيع مولر وهاري كين للفريق البافاري بينا سجل أرنولد هدف فولفسبورج وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني.



بهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الدوري الألماني برصيد 38 نقطة بينما يحتل فولفسبورج المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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رابطة الأندية ترسل ردا رسميا للنادي الأهلي بشأن اعتذاره عن كأس رابطة الأندية

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة رد رسمي للنادي الأهلي بعد أن أستلمت خطاب يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.

أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الإشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام (دوري nile).



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أصدر بيان أمس يعلن فيه الاعتذار عن المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية بالموسم الحالي.

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الزمالك يحسم التأهل إلى دور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل أمام ساجرادا الأنجولي

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد 11 نوفمبر بأنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



بدأت أحداث اللقاء بضغط من جانب لاعبي الزمالك على نظيره ساجرادا، في محاولة لإحراز هدف مبكر والسيطرة على مجريات اللقاء، ولكن دون جدوى.



وحاول لاعبي الفارس الأبيض، في الضغط لإحراز هدف الفوز خلال أحداث الشوط الثاني، ولكن لم تكلل أي محاولة بالنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نجم الفريق السابق

تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إلى إعادة انتداب الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع الفريق الأول في مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي سبق له اللعب للنادي الملكي.

انضم فاران إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021 بعد مسيرة دامت 10 سنوات داخل نادي ريال مدريد، حقق خلالها العديد من البطولات. يعاني ريال مدريد هذا الموسم من إصابات كبيرة في صفوفه، خاصة في خط الدفاع، بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، وبعدما تعرض دافيد ألابا للإصابة أيضًا.