معتز إينو: أحمد فتوح وقع للنادي الأهلي وسيكون في "التتش" بالموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف معتز إينو، نجم النادي الأهلي السابق، عن تطورات جديدة في ملف تجديد أحمد فتوح عقده مع نادي الزمالك.

معتز إينو: أحمد فتوح وقع للنادي الأهلي

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أحمد فتوح وقع للنادي الأهلي واتفق على كل شييء وسيكون متواجدا في التتش بالموسم المقبل".

وأضاف: "من حق النادي الأهلي أن يتفاوض مع أحمد فتوح وعلى جماهير نادي الزمالك أن لا تغضب من النادي الأهلي لأن هذا حقه".

وودع النادي الأهلي كأس العالم للأندية من دور نصف النهائي عقب الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أوروا رد ديماندوز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجده.