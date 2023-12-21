عمر السومة يعلن الاعتزال الدولي عقب الاستبعاد من كأس اسيا

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أحمد جودة - القاهرة - فجر نجم المنتخب السوري عمر السومة، مفاجاة كبيرة بإعلانه الاعتزال الدولي، وذلك بعد الاستبعاد من قائمة بطولة كأس اسيا.



وكان المدير الفني لنسور قيسون هيكتور كوبر قد استبعد مهاجم المنتخب السوري، وسط شكوك لوجود الخلافات بينهم.

عمر السومة يعلن الاعتزال الدولي

ولم يعلق الارجنتيني حول الامر حتى الان، إلا أنه من المنتظر أن المدرب سيوضح فيما بعد اسباب استبعاد اللاعبين الذي يأتي على راس القائمة عمرو السومة.

إلا أن اللاعب خرج في أول رد فعل، ليعلن الاعتزال الدولي بعد الاستبعاد المفاجىء.

السومة وصل إلى 31 مباراة دولية بقميص منتخب سوريا وسجل فيهم 20 هدفا وصنع آخر.



قائمة منتخب سوريا الأولية لكأس أمم آسيا كانت مفاجأة لمتابعين المنتخب السوري باستبعاد عمر السومة مهاجم فريق العربي القطري.

قائمة الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا 33 لاعبا ليتم اختيار 26 منهم بشكل نهائي لأمم آسيا.



ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أستراليا والهند وأوزبكستان.



ويسجل منتخب سوريا المشاركة السابعة في التاريخ خلال البطولة الحالية والثاني على التوالي.