ليس سرا حربيا.. رد قاطع من هيثم عرابي على أنباء اقتراب عمر كمال من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر حقيقة ما تردد حول اقتراب عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم من الانتقال إلى الأهلي.

رد قاطع من هيثم عرابي على أنباء اقتراب عمر كمال من الأهلي

قال هيثم عرابي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مودرن فيوتشر لعب أمام اتحاد العاصمة دون خط دفاعه بالكامل بسبب الإصابات، ونبحث عن الذهاب بعيدا في الكونفدرالية وليس تخطي عقبة المجموعات فقط، نصل النهائي وكل شئ ممكن."

وعن الاستعداد لكأس السوبر قال: "نثق في إمكانيات فريقنا، ولدينا فرصة حقيقة أمام مصر بالكامل لإثبات أن فيوتشر فريق كبير"

وتطرق للحديث عن مستقبل عمر كمال عبد الواحد قائلا: "هذا الملف مع رئيس النادي، ولكن ملف عمر ليس سرا حربيا إذا حدث أي جديد فيه سوف نخرج ونعلن ولكن هذا الملف على وجه التحديد مع رئيس النادي لن أتحدث فيه"

تعادل مودرن فيوتشر مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.