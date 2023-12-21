نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ألافيس مساء اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 على ملعب "مينديزوروزا" في الجولة الـ18 من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ألافيس

تقام مباراة ريال مدريد ضد ألافيس اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ألافيس

حارس المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فران جارسيا، ناتشو هيرنانديز، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ألافيس

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ألافيس مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1 HD.