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أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم عبر موقعنا " دوت الخليج الرياضي"، موعد مباراة برايتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة حيث تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

موعد مباراة برايتون وكريستال بالاس

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نظيره فريق كريستال بالاس مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة برايتون ضد كريستال بالاس مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون وكريستال بالاس

وستنقل أحداث مباراة برايتون وكريستال بالاس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.