نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الملكي في معرفة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الليجا 2023-2024.

ويحتضن ملعب "مينديزوروزا"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي ريال مدريد وألافيس اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس

سيتم نقل وإذاعة مباراة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.