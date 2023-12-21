نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برايتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برايتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وذلك لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

موعد مباراة برايتون وكريستال بالاس

وستقام أحداث مباراة برايتون وكريستال بالاس مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برايتون وكريستال بالاس

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الآتية:

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E