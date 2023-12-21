نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برايتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
نوفر لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برايتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وذلك لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.
موعد مباراة برايتون وكريستال بالاس
وستقام أحداث مباراة برايتون وكريستال بالاس مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.
وستنطلق المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برايتون وكريستال بالاس
ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الآتية:
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E