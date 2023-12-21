نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة برايتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن معلق مباراة برايتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

معلق مباراة برايتون وكريستال بالاس

ومن المنتظر أن يتولى "نوفل باشي"، مهمة التعليق على القمة النارية التي ستجمع بين برايتون وكريستال بالاس مساء اليوم الخميس.

وذلك عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.

مباراة برايتون وكريستال بالاس

ويحل فريق برايتون الكروي الأول ضيفًا على نظيره فريق كريستال بالاس مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 18 من البريميرليج.

وستنطلق المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.