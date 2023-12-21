نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف شريف.. تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق الفيحاء اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخليج والفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج ونظيره الفيحاء مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق جعفر الصليح وعبد الإله العمري.

ترتيب الخليج والفيحاء

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 19 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و4 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بستة.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والفيحاء

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الخليج أمام الفيحاء

حراسة المرمى: ابراهيم

خط الدفاع: سعيد، عبده، ليساندرو، بيدرو.

خط الوسط: خالد، عبد الإله، وو يونج، رودريجيز.

خط الهجوم: حمزي، محمد شريف.