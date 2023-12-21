نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الخليج والفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره فريق الفيحاء اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

معلق مباراة الخليج والفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج ونظيره الفيحاء مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق جعفر الصليح وعبد الإله العمري.

ترتيب الخليج والفيحاء

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 19 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و4 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بستة.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والفيحاء

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.