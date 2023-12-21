معلق مباراة جيرونا وريال بيتيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس نظيره فريق جيرونا مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

معلق مباراة جيرونا وريال بيتيس

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ريال بيتيس.

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 27 نقطة.

ويأمل فريق جيرونا في تحقيق الانتصار أمام نظيره فريق ريال بيتيس لكي يستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024.

وتولى المعلق محمد بركات مهمة التعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا أمام نظيره فريق ريال بيتيس في مباراة اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.