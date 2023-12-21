نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة جيرونا وريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

مباراة جيرونا وريال بيتيس

وتقام المباراة على ملعب ريال بيتيس مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 44 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 27 نقطة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا أمام نظيره فريق ريال بيتيس مساء اليوم:-

القمر الصناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 22000.

القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000.

القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الاصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

قناة Varzish Sport - تردد 11843 - معدل الترميز 27500 عمودى - القمر الصناعي Y1A.

قناة Sport France - تردد12012 - معدل الترميز 27500 عمودي - القمر الصناعي أسترا.