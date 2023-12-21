نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف طارق حامد.. تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر نادي ضمك مواجهة قوية أمام نادي الطائي، وذلك في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويدخل ضمك المباراة منتشيا بفوز على حساب الرائد الجولة الماضية، ومستغلا لعامل الأرض والجمهور أمام الطائي.

ضمك احتل المركز السادس في جدول الترتيب المحلي، برصيد 27 نقطة، جمعهم من الفوز، في سبع لقاءات، والتعادل في 6، وهزيمة في 4 مواجهات.

وسجل ضمك 32 هدفا حتى الان في الدوري، وتلقت شباكه 24 هدف.

وعلى الجانب الاخر يحتل الطائي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 17 نقطة، تفوق في خمس مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر في 10 مباريات.

ويعانى الطائي دفاعيا حيث سجل 20 هدفا، بينما استقبلت شباكه 33 هدف.

طارق حامد على رأس تشكيل ضمك في مواجهة الطائي

وينشط طارق حامد في نادي ضمك، منذ بداية الموسم الحالي والذي يقدم معه مستويات مميزة جعلته ضمن العناصر الأساسية، ليشارك مع الفريق في 11 مباراة، 9 منها في مسابقة الدوري، صنع فيها هدف وحيد.

تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الطائي

حراسة المرمى: محمد محاسنة.

خط الدفاع: عبدالقادر بدران، فاروق شافعي، ضاري العنزي، سلطان فقيهي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد.

خط الهجوم: كيفين نكودو، عبدالعزيز الشهراني، أحمد الزين.

موعد مباراة ضمك والطائي في الدوري السعودي

ويستقبل ضمك ضيفه الطائي، في ملعب ضمك وذلك في تمام الخامسة عصر اليوم.