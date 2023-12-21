انت الأن تتابع خبر ليفربول يضرب وست هام بخماسية .. ومحمد صلاح يتألق ويسجل في رابطة المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فريق ليفربول الفوز على منافسه وست هام يونايتد، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولم يشارك محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف الريدز، في المباراة بشكل أساسي ، ونزل كبديل في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، رفقة إبراهيم كوناتي وأرنولد وخرج إيندو وفان دايك وسوبوسلاي ليسجل الفرعون الهدف الرابع للريدز في المباراة.

تشكيل ليفربول في كاس الرابطة الإنجليزية

وشهد تشكيل ليفربول تواجد كلا من كويمين كيليهر في رحاسة المرمي، وأمامه الرباعي جو جوميز وجاريل كوانساه وفان دايك وتسيميكاس، وفي خط الوسط الثلاثي إندو كورتيز جونز ودومينيك سوبوسلاي، بينما في الهجوم كلا من إليوت وكودي جاكبو وداروين نونيز .

وجاءت أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد عن طريق كلا من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وأضاف جونز الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأحرز الهدف الثالث كودي جاكبو في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، وحاول وست هام تقليل الفارق بهدف وحيد سجله بوين في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وعاد الريدز عن طريقة نجمه المفضل محمد صلاح بهدف رابع في الدقيقة 82 من زمن المباراة قبل أن يسجل زميله جونز هدفه الشخصي الثاني والخامس بالنسبة لفريقه في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

مباراة ليفربول القادمة

وتأهل رسميا ليفربول لدور نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية رفقة كلا من فولهام الذي نجح في الفوز على منافسه إيفرتون بركلات الترجيح، وفريق ميدلزبره، وتأهل أيضا تشيلسي بصعوبة بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب نيوكاسيل يونايتد بعد انتهاء المباراة بنتيجة هدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يلعب الريدز المباراة القادمة أمام فريق أرسنال يوم السبت الموافق 23-12 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، وستكون فاصلة لعودة الريدز من جديد على رأس ترتيب البريميرليج، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة بينما المدفعجية في الصدارة برصيد 39 نقطة.