نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ضمك والطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر نادي ضمك مواجهة قوية أمام نادي الطائي، وذلك في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويدخل ضمك المباراة منتشيا بفوز على حساب الرائد الجولة الماضية، ومستغلا لعامل الأرض والجمهور أمام الطائي.

ضمك احتل المركز السادس في جدول الترتيب المحلي، برصيد 27 نقطة، جمعهم من الفوز، في سبع لقاءات، والتعادل في 6، وهزيمة في 4 مواجهات.

وسجل ضمك 32 هدفا حتى الان في الدوري، وتلقت شباكه 24 هدف.

وعلى الجانب الاخر يحتل الطائي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 17 نقطة، تفوق في خمس مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر في 10 مباريات.

ويعانى الطائي دفاعيا حيث سجل 20 هدفا، بينما استقبلت شباكه 33 هدف.

موعد مباراة ضمك والطائي في الدوري السعودي

ويستقبل ضمك ضيفه الطائي، في ملعب ضمك وذلك في تمام الخامسة عصر اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والطائي في الدوري السعودي

وتنقل مباراة الفريقين في منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري، عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الوحيد لمسابقة دوري روشن.