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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباريات الدوري السعودي النصر ضد الاتفاق الساعة 5 مساء الجمعة

ينتظر عشاق الكورة موعد مباريات الدوري السعودي وخاصة النصر ضد الاتفاق، حيث يلتقي نادي النصر، الذي يتألق بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نادي الاتفاق، ويأتي النصر إلى هذه المواجهة بتصميم ورغبة قوية في الفوز، وذلك بهدف تضييق الفجوة بينه وبين الهلال المتصدر في ترتيب الدوري، لذا ستكون المواجهة نارية، مما يجعلها من المحطات الرئيسية في الموسم الكروي.

ولذلك تقدم لكم بوابة دوت الخليج الالكترونيه كافة المعلومات حول مباراة النصر ضد الاتفاق وموعدها والقنوات الناقله للمباراة.

موعد مباريات الدوري السعودي النصر ضد الاتفاق الساعة 5 مساء الجمعة

موعد مباراه النصر ضد الاتفاق

يترقب جماهير كرة القدم بشغف كبير المواجهة التي سوف تتم بين كلا من فريق النصر وفريق الاتفاق، والتي تاتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي لعام 2023- 2024.

وسوف تعقد تلك المباراة الهامة في يوم الجمعة، الموافق 22 من شهر ديسمبر الحالي لعام 2023، على أرضية ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية بالرياض.

وسيتم بث المباراة حسب المناطق الزمنية الرئيسية كالتالي:

في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، الكويت، الأردن، لبنان، سوريا، اليمن، والصومال.

بينما الساعة 5:00 مساءً سيكون بتوقيت جمهورية مصر العربية، ليبيا، والسودان.

وفي الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

أما الساعة 4:00 مساءً سيكون بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب، إنجلترا، والبرتغال.

القنوات الناقله لمباراه النصر ضد الاتفاق الساعة 5 مساء الجمعة

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراه النصر ضد الاتفاق الساعة 5 مساء الجمعة عن طريق قناة SSC HD السعودية الرياضية، فهى سوف تبث المبارة مباشرة، بينما سوف تنقل قناة Sport TV1 Portugal الأحداث لجمهورها، وهى معروفة بتغطيتها المميزة للمناسبات الرياضية الكبيرة، وعلى الجانب الآخر سوف تقدم قناة Sport 2 Czechia فرصة لمتابعين في أوروبا الوسطى للاستمتاع بالمشاهدة ايضا.

موعد مباراه النصر ضد الاتفاق

كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الاتفاق الساعة 5 مساء الجمعة عن طريق الانترنت

ولمن يرغب في متابعة الأحداث عبر الإنترنت، يمكنه أن يعتمد علي QQ Sports Live فهو خيارًا جيدا، حيث يوفر البث المباشر للمباراة لحظة بلحظة، مما يتيح للمشاهدين حول العالم سماع كل لحظة من المباراة، ولمحبي متابعة المباريات عبر الانترنت، يقدم تطبيق “Shahid VIP” خدمة البث المباشر، مما يسمح بتجربة مشاهدة لعشاق الكرة.