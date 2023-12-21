برشلونة يحقق إحصائية سلبية صادمة في الدوري الإسباني رغم الفوز على ألميريا

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق ألميريا، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على ألميريا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليحقق البرسا ثلاث نقاط غالية في مشواره ببطولة الدوري الإسباني.

إحصائية صادمة لبرشلونة في الدوري الإسباني

وشهد فريق برشلونة في بطولة الدوري الإسباني خلال موسمه الماضي، لعب 38 مباراة، واستقبل خلالهم شباكه 20 هدف فقط.

بينما، خاض فريق برشلونة في الموسم الحالي، ببطولة الدوري الإسباني، حتى الآن 18 مباراة فقط، وتلقت شباكه 21 هدف.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لاس بالماس، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإسباني، يوم 4 يناير المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن فريق برشلونة، ارتفع رصيده إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 38 نقطة، بينما توقف رصيد فريق ألميريا عند المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط.