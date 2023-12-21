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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباريات كأس العالم للأندية (النهائي) فلومينينسي ضد مانشستر سيتي الساعة 8 مساء الجمعة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم المواجهة النارية التي سوف تجمع بين كلا من مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الإنجليزي، ضد فريق فلومينينسي البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية للعام الحالي 2023، والتي بدورها سوف تقام هذا العام على أرض المملكة العربية السعودية.

وتقدم لكم بوابة دوت الخليج الالكترونيه كافة المعلومات حول مباراة مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الإنجليزي، ضد فريق فلومينينسي البرازيلي وموعد المباراة والقنوات الناقله للمباراه.

موعد مباراة مان سيتي ضد فلومينينسي

موعد مباراة مان سيتي ضد فلومينينسي

من المقرر أن تقام مباراة مان سيتي ضد فلومينينسي في نهائي مونديال الأندية لعام 2023 وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في ط الساعة الـ 8 مساء بتوقيت القاهرة، والـ 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسوف تقوم قنوات ssc السعودية بنقل المباراة، حيث أن القناة تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023.

مباراة نهائي كأس العالم للأندية مان سيتي ضد فلومينينسي الجمعة 22 ديسمبر

سوف تبث مباراة مان سيتي ضد فلومينينسي في يوم الجمعة القادم الموافق 22 من شهر ديسمبر، في المواعيد التالية:

ستبث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ستبث في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس.

ستبث في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

ستذاع بتوقيت العراق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ستذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ستذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقله لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي الجمعة 22 ديسمبر عن طريق ال TV

يمكنك مشاهدة المبارة عبر قناة ssc السعودية.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي عبر الهاتف

يمكنك متابعة المباراة عبر الهاتف أو اللاب توب من خلال اتباع عدد من الطرق التالية: