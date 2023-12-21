الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة أوراوا اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني التي تقام غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد منح لاعبي الأهلي راحة من المران أمس الأربعاء، تجنبًا للإجهاد أو تعرض اللاعبين للإصابات قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف عصر غدٍ الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي بقيادة كولر، تلقى هزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الجوهرة المشعة، بنصف نهائي مونديال الأندية.

ويلعب المارد الأحمر الجمعة المقبل لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية أمام الخاسر أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثية نظيفة بنصف النهائي.