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أحمد جودة - القاهرة - موعد كأس العالم للأندية (المركز الثالث) الأهلي ضد أوراوا ريد دياموندز الساعة 4 ونصف مساء الجمعة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك في كأس العالم للأندية يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

والجدير ذكراه أن الأهلي يستأنف كافة تدريباته الجماعية اليوم الخميس؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق اوراوا اليابانى في مباراة شوف تحدد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية السعودية للعام الحالي 2023.

حيث أن الأهلي كان قد خسر امام نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي في نصف نهائي كأس العالم للأندية للعام 2023.

موعد مباراه الأهلي ضد أوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية (المركز الثالث)

يلتقي الأهلي مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة سوف تحدد المركز الثالث بـ كأس العالم للأندية للعام الحالي 2023، وذلك غدا يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وسوف تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

موعد مباراه الأهلي ضد أوراوا ريد دياموندز

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية (المركز الثالث)

تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية البث المباشر لمباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني، من خلال متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية (المركز الثالث)

سوف يتم بث مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية (المركز الثالث)، عن طريق قناة «SSC الرياضية» السعودية فهي سوف تقوم بنقل المباراة، حيث تعتبر القناة هى الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية، وهى البطولة التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية (المركز الثالث)

يمكنك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي «عرب سات»، عن طريق الاتي:

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

وكانت قد أكدت منصة «شاهد» أنها سوف تقوم ايضا ببث مباراة الأهلي وأوراوا ريد الياباني، فضلًا عن نهائي كأس العالم بين مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي.