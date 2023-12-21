نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يفاجئ أرسنال بتصريحات مثيرة قبل المواجهة المرتقبة ويشيد بهذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن سعادته الكبيرة عقب تأهل الريدز إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

حيث حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

كلوب يعترف بصعوبة مباراة وست هام

وأكد يورجن كلوب في تصريحات له نشرتها شبكة "سكاي" البريطانية، عقب مباراة وست هام: "كنا نلعب بشكل قوي في مباراة وست هام، وقدمنا مباراة كبيرة، وكان لدينا الأفضلية في استعادة الكرة".

وتابع: "المباراة لم تكن سهلة علينا، لقد فزنا بخماسية على فريق قوي مثل وست هام، وسنجد هذه الصعوبة كذلك في مباراة آرسنال القادمة، نظرا لأن كل منا لديه فرص متساوية للفوز".

ثم تطرق كلوب بالحديث عن ثنائي وسط ليفربول، سوبوسلاي وكورتيس جونز: "هذا الثنائي كان رائعا، إليوت وكوانساه وجوميز، بالإضافة إلى دومينيك قدم أداء رائع على المستويين الدفاعي والهجومي، وكذلك كورتيس جونز، سجل هدفين بطريقة رائعة، وأرنولد كان مييز، ليفربول محظوظ أنه يمتلك هؤلاء النجوم".

كلوب يتحدث عن مواجهة أرسنال في البريميرليج

وعن مواجهة آرسنال أشار كلوب: "أشعر بأريحية في الوقت الحالي، لكننا سنخوض مباراة مع فريق مميز ورائع من جميع النواحي، وهو رائع من الناحية البدنية، ولذلك المباراة ستكون صعبة علينا، هم متميزون في وسط الملعب وديكلان رايس لاعب مميز، أما نحن لسنا فريقًا كاملًا الآن. على الرغم من التقدم في النتائج".