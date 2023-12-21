نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن عيد: المريخ البورسعيدى يسعى للحفاظ على القمة.. ولم نفتح ملف الإنتقالات الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يسعى نادى المريخ البورسعيدى للحفاظ على وجوده فى صدراة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى "ب " رغم تساويه فى النقاط مع فريق منتخب السويس برصيد ١٤ نقطة ولكن يتفوق الفريق البورسعيدى بعدد الأهداف حيث أحرز لاعبوه ١٤ هدف كان أخرهم أهداف الفوز على جنوب سيناء بخماسية نظيفة.

و أكد أيمن عيد المتحدث الرسمى لنادى المريخ البورسعيدى أن الفريق بدت عليه علامات الإنسجام وتأقلم اللاعبين الجدد داخل منظومة الفريق خاصة وأن معظمهم من صغار السن الذين يشاركون لأول مرة فى هذه الدرجة.

و أضاف " أيمن عيد " الوصول لقمة المجموعة بعد الإسبوع الثامن هو المركز الذى يخطط له الجميع بالنادى ولكن تعاملنا بهدوء منذ إنطلاق الدورى حتى وصلنا لما نسعى إليه وهدفنا هو الحفاظ على القمة حتى نهاية الدورى.

و أشار المتحدث الرسمى للمريخ إلى أن الوضع المالى للنادى مازال متأزم رغم محاولات الحل من جانب الإدارة برئاسة أحمد جوهر إلا أن متطلبات الفريق كثيرة والإيرادات قليلة ولكن الكل متفهم الوضع الحالى بجانب تحرك الإدارة فى كثير من الإتجاهات لحل الأزمة.



لفت " أيمن عيد " مباراتنا أمام العبور فى ختام مباريات الدور الأول يوم ٢٨ ديسمبر القادم ستكون فى غاية الأهمية ويستغل الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين فترة التوقف الحالية لتجهيز اللاعبين من أجل الحفاظ على القمة مضيفًا فى الوقت الحالى لم نفتح ملف الإنتقالات الشتوية وسيظل الأمر معلق لحين حل الأزمة المالية وكلنا ثقة فى قائمة اللاعبين والجهاز الفنى للتعامل مع الموقف بحكمة وتفانى مثلما أظهروا هذه المشاعر منذ بداية الدورى.