نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الهلال مع فريق أبها، اليوم الخميس 21 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال ضد أبها

تُقام المباراة بين فريقي الهلال وأبها في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الهلال وأبها عبر قناة ssc الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق فريق الهلال الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق الوحدة، بنتيجة هدفين دون رد، بينما تعادل فريق أبها مع الحزم بهدف لكل فريق.

ترتيب الهلال وأبها في الدوري السعودي

ويحل الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بينما يحل فريق أبها في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.