نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقدم ساحل العاج ومصر خامس إفريقيا.. فيفا يعلن تصنيف المنتخبات 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الستار عن تصنيف المنتخبات، والذي شهد وجود منتخب مصر في نفس المرتبة التي حصل عليها في التصنيف الأخير للفيفا، وهو المركز الثالث والثلاثين.

وجاء المنتخب المغربي في المرتبة الثالثة عشر، بعد الإنجازات والمستوى المميز الذي ظهر به اسود أطلس في مونديال قطر الأخير.

- تصنيف الفيفا لأول 10 منتخبات

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا.

- تصنيف المنتخبات الإفريقية

13- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

46- الكاميرون

49- كوت ديفوار

51- مالي

57- بوركينا فاسو.

وأحتل منتخب مصر بعد هذا الترتيب المركز الخامس بين المنتخبات الإفريقية والرابع بين المنتخبات العربية.

