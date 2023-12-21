نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار للريال وبرشلونة.. حكم قضائي يعيد السوبرليج من جديد إلى النور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، نبأ سعيدا بعد اقرار المحكمة الدولية، قرارها الأخير بشأن قضية السوبر ليج، التي تصدى لها الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم، مهددين أصحاب الفكرة بفرض عقوبات.

وشهدت تلك القرارات، انسحاب العديد من الأندية التي أعلنت مشاركتها في البطولة خوفا من بطش الاتحادين، حيث تراجعت 10 فرق عن قرارها ما عدا برشلونة وريال مدريد اللذين استمرا في القضية ضد المؤسستين الكبيرتين فيفا ويويفا.

- المحكمة تنصف ريال مدريد وبرشلونة

وبحسب ما نقلته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن موقف ريال مدريد وبرشلونة في قضية دوري السوبر الأوروبي، أصبح هو القانوني وانتصروا في نهاية السباق.

وتابعت الإذاعة الإسبانية:" جاء قرار المحكمة يؤكد بطلان قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) والاتحاد الأوروبي(يويفا)، في القرارات التي اتخذوها ضد إقامة البطولة.

وأشارت المحكمة في حكمها، أن قوانين اليويفا أصبحت تميز بين جنسية اللاعب، وأكدت أن غير قانوني أن يتم معاقبة الأندية التي تمسكت بإقامة البطولة.