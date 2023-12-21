نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. تعاون مشترك بين اللجنة البارالمبية واتحاد الألعاب الترفيهية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بالتزامن مع اقتراب النسخه الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف»، التى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للاحتفال باليوم العالمي والذى يتم الاحتفال به سنويًا في شهر ديسمبر من كل عام، إطلاق أول بطولة العاب ترفيهية للاعبين البارالمبين.

حيث أجتمع الدكتور عمرو الحداد وكيل وزرة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية مع كلا من حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، بجانب أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان، وسامح عفيفي المدير التنفيذي للإتحاد وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية.

وكان الاجتماع لمناقشة تعاون مشترك بين الأتحاد المصري للألعاب الترفيهيه واللجنة البارالمبية لإقامة أول بطولة لللاعبين البارالمبين للألعاب الترفيهية، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاعاقة ومع أقتراب احتفال الدولة بالنسخه الخامسة من «قادرون باختلاف»، على أن تقام البطولة السنوية تحت مسمى بطولة «قادرون» للنسخة الأولي، حيث تشمل البطولة ألعاب: الطاولة، الدومينو، الفوت فولي، الراكيت، كورف بول.



وقال عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية:«إن فكرة إقامة بطولة خاصة للأشخاص ذوي الهمم وخاصة فى أنشطة اتحاد الألعاب الترفيهية، تأتي ضمن رؤية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في مواكبة التغيرات التي تشهدها الفعاليات حول العالم مشيرا إلي أن البطولة ستلقى كل الدعم والتعاون من الوزارة، والانسجام مع الإدارات المختلفة التي تعمل في المجال نفسه.

وأضاف الحداد، أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي الاتحادات النوعية اهتماما كبيرا من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة القائمة على نشر اللعبات وتوسيع قاعدة الممارسين لها.

ومن جانبه قال حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية:« تعكس هذه البطولة الدعم والحاجة المتزايدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير مواهبهم، ويعد الاهتمام السياسي بتلك الفئة من الدلائل الواضحة على التزام القيادة بتعزيز المساواة والشمولية في المجتمع».

وأشار رئيس اللجنة البارالمبية " استحواذ اللاعبين البارالمبين على منصات التتويج في البطولات خلال الفترة الماضية أكبر مكسب حققناه، وجعل الجميع فى مصر أصبح يعرف قيمة «اللاعبيين البارالمبين»، فأصبحوا الآن موجودين على الساحة بكل قوة. وهنا يجب أن نشكر الإرادة السياسية التى كانت سببًا فى ذلك وداعمة لنا طوال الوقت.



وفي هذا السياق أعرب أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، عن سعادته بأهتمام وزير الشباب والرياضة قائلا:« اهتمام القيادة السياسية بفعاليات تشجيع مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع مدني شامل يحترم ويدعم الجميع بغض النظر عن القدرات الفنية والجسدية».

وتابع البكري إن البطولة تتزامن مع احتفالية قادرون باختلاف التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسسي في اليوم العالمي لذوي الهمم من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة الرياضية والسياسية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر، مشيرا إن الاتحاد يمتلك أجندة كبيرة من البطولات المتنوعة خلال الفترة القادمة في جميع المحافظات لنشر نشاط الإتحاد للمساهمة في تطبيق رؤية وتوجيهات معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي نحو استحداث أنشطة جديدة.

وعلى صعيد أخر قال محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان أن البطولات المختلفة التي تشهدها الساحة الرياضية خلال الاعوام الماضية التي تشهدها البلاد في عهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات الرياضة وجعل مصر قبلة لكافة الاتحادات لتنظيم البطولات والفعاليات.، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وتولي الدولة عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وذلك للإقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم، بما لديهم من قدرات وإمكانيات رياضية كبيرة.